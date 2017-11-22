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Россия
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Экономика
В Госдуме ответили на предложение регламентировать «Черную пятницу»
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    В Госдуме ответили на предложение регламентировать «Черную пятницу»

    14:10  22 Ноября 2017
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    В Госдуме назвали излишней инициативу регламентировать распродажи

    В преддверии ежегодной акции распродаж «Черная пятница», которая пройдет в России с 23 по 26 ноября, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила разработать и принять закон, который установит права и обязанности продавцов и покупателей. В Госдуме прокомментировали эту инициативу.

    Президент АКИТ Алексей Федоров пояснил, что в законе о распродажах нужно установить ответственность не только для предпринимателей, которые порой искусственно завышают цены на товары перед тем, как объявить скидки на них, но и для потребителей. Они, по словам Федорова, тоже бывают недобросовестными, когда возвращают товар, приобретенный со скидкой, но через суд пытаются вернуть за него полную стоимость.

    С предложением ввести в России закон о распродажах АКИТ обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову, но официальная позиция ведомства по поводу регулирования распродаж пока не озвучена.

    Зато в Госдуме уже высказываются мнения на этот счет. Так, член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал эту инициативу АКИТ излишней.

    «Распродажи никак не ущемляют права потребителей, поэтому я не вижу необходимости их регулировать», — сказал Рифат Шайхутдинов, возглавляющий экспертный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости при комитете Госдумы по экономической политике.

    Рифат Шайхутдинов, член комитета Госдумы РФ по экономической политике

    При этом депутат предположил, что вопрос о введении закона о распродажах в преддверии «Черной пятницы» мог быть поднят специально, чтобы привлечь внимание к акции.

    По мнению Шайхутдинова, рынок должен действовать по рыночным законам.

    «Контроль и надзор нужно сокращать. Рынок должен сам себя регулировать, — считает парламентарий. — Если есть недобросовестные продавцы, которые заявляют, что сделали скидку на товар, а на самом деле — нет, то это очень быстро становится известно. Такие продавцы без всяких законов потеряют доверие потребителей. А если на распродажах злоупотребляют покупатели, которые возвращают приобретенные со скидкой товары, требуя за них полную стоимость, то это дело правоохранительных органов, которые занимаются мошенниками. Торговцы здесь при чем? Пытаться все зарегулировать — это современная тенденция, но предпринимателей она не поддерживает».

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #черная пятница #шайхутдинов #распродажа
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