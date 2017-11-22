В Госдуме ответили на предложение регламентировать «Черную пятницу»

В преддверии ежегодной акции распродаж «Черная пятница», которая пройдет в России с 23 по 26 ноября, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила разработать и принять закон, который установит права и обязанности продавцов и покупателей. В Госдуме прокомментировали эту инициативу.

Президент АКИТ Алексей Федоров пояснил, что в законе о распродажах нужно установить ответственность не только для предпринимателей, которые порой искусственно завышают цены на товары перед тем, как объявить скидки на них, но и для потребителей. Они, по словам Федорова, тоже бывают недобросовестными, когда возвращают товар, приобретенный со скидкой, но через суд пытаются вернуть за него полную стоимость.

С предложением ввести в России закон о распродажах АКИТ обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову, но официальная позиция ведомства по поводу регулирования распродаж пока не озвучена.

Зато в Госдуме уже высказываются мнения на этот счет. Так, член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал эту инициативу АКИТ излишней.

«Распродажи никак не ущемляют права потребителей, поэтому я не вижу необходимости их регулировать», — сказал Рифат Шайхутдинов, возглавляющий экспертный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости при комитете Госдумы по экономической политике.

При этом депутат предположил, что вопрос о введении закона о распродажах в преддверии «Черной пятницы» мог быть поднят специально, чтобы привлечь внимание к акции.

По мнению Шайхутдинова, рынок должен действовать по рыночным законам.