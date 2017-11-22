Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X

Москва, 22 ноября. Пользователь Reddit обнаружил неизвестную функцию нового смартфона Apple.

По его словам, накануне утром на смартфоне зазвенел будильник. Обычно звонок на iPhone отключается с помощью специальной кнопки, однако юзеру удалось справиться с этой проблемой одним взглядом.

«Я приподнялся с кровати, просто посмотрел на телефон, и будильник отключился. Сперва мне показалось, что это сон. Но сигнал действительно стал тише!», — рассказал парень.

Комментаторы, обратившие внимание на этот пост, подтвердили правоту автора. Они также поделились своим опытом использования смартфона.

«У меня то же самое происходит, когда телефон звонит», — рассказал один из пользователей.

Отметим, что подобная функция iPhone X не описывалась ни в одном обзоре нового гаджета. Однако ее появление можно объяснить логически: биометрический сенсор FACE ID, внедренный во флагманский смартфон Apple, способен выполнять простейшие функции дистанционно.

Так, обладатели iPhone X могут отмечать уведомления как прочитанные, просто посмотрев на смартфон.

Напомним, что новый девайс от американской компании Apple появился в продаже 3 ноября. В России базовая комплектация iPhone X стоит 79 990 рублей.