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Технологии
Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X
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    Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X

    13:26  22 Ноября 2017
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    Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X

    Москва, 22 ноября. Пользователь Reddit обнаружил неизвестную функцию нового смартфона Apple.

    По его словам, накануне утром на смартфоне зазвенел будильник. Обычно звонок на iPhone отключается с помощью специальной кнопки, однако юзеру удалось справиться с этой проблемой одним взглядом.

    Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X

    «Я приподнялся с кровати, просто посмотрел на телефон, и будильник отключился. Сперва мне показалось, что это сон. Но сигнал действительно стал тише!», — рассказал парень.

    Комментаторы, обратившие внимание на этот пост, подтвердили правоту автора. Они также поделились своим опытом использования смартфона.

    «У меня то же самое происходит, когда телефон звонит», — рассказал один из пользователей.

    Отметим, что подобная функция iPhone X не описывалась ни в одном обзоре нового гаджета. Однако ее появление можно объяснить логически: биометрический сенсор FACE ID, внедренный во флагманский смартфон Apple, способен выполнять простейшие функции дистанционно.

    Пользователи рассказали о секретной функции iPhone X

    Так, обладатели iPhone X могут отмечать уведомления как прочитанные, просто посмотрев на смартфон.

    Напомним, что новый девайс от американской компании Apple появился в продаже 3 ноября. В России базовая комплектация iPhone X стоит 79 990 рублей.

    Автор: Дима Оленин
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    #apple #iphone x #reddit
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