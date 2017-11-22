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Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан
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    Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан

    13:30  22 Ноября 2017  /обновлено: 13:35  22 Ноября 2017
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    Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан

    Дамаск, 22 ноября. Израильские войска пытаются замедлить наступление сирийской армии на позиции «Джебхат ан-Нусры».

    Военный источник в Дамаске сообщил арабскому информационному агентству «Аль-Масдар», что израильские войска регулярно ведут обстрелы позиций Сирийской арабской армии в районе Бейт Джинн около Голанских высот. Тель-Авив пытается остановить наступление правительственных войск на боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Отмечается, что САА игнорирует все провокации со стороны Израиля, так как любой ответ послужит причиной массированному наступлению в районе Голанских высот, сообщает источник. Ранее поступала информация о том, что Израиль поддерживает боевиков «Джебхат ан-Нусры» и регулярно наносит авиаудары по сирийской территории.

    Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #саа #джебхат ан-нусра #голанские высоты
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