Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан

Дамаск, 22 ноября. Израильские войска пытаются замедлить наступление сирийской армии на позиции «Джебхат ан-Нусры».

Военный источник в Дамаске сообщил арабскому информационному агентству «Аль-Масдар», что израильские войска регулярно ведут обстрелы позиций Сирийской арабской армии в районе Бейт Джинн около Голанских высот. Тель-Авив пытается остановить наступление правительственных войск на боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что САА игнорирует все провокации со стороны Израиля, так как любой ответ послужит причиной массированному наступлению в районе Голанских высот, сообщает источник. Ранее поступала информация о том, что Израиль поддерживает боевиков «Джебхат ан-Нусры» и регулярно наносит авиаудары по сирийской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.