Сирия: Израиль провоцирует САА на ответный огонь в районе Голан
Дамаск, 22 ноября. Израильские войска пытаются замедлить наступление сирийской армии на позиции «Джебхат ан-Нусры».
Военный источник в Дамаске сообщил арабскому информационному агентству «Аль-Масдар», что израильские войска регулярно ведут обстрелы позиций Сирийской арабской армии в районе Бейт Джинн около Голанских высот. Тель-Авив пытается остановить наступление правительственных войск на боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).
Отмечается, что САА игнорирует все провокации со стороны Израиля, так как любой ответ послужит причиной массированному наступлению в районе Голанских высот, сообщает источник. Ранее поступала информация о том, что Израиль поддерживает боевиков «Джебхат ан-Нусры» и регулярно наносит авиаудары по сирийской территории.
1 Организация запрещена на территории РФ.