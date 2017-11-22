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Общество
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Россия
Путин обсудит с руководством Минобороны итоги сентябрьских учений «Запад-2017»
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    Путин обсудит с руководством Минобороны итоги сентябрьских учений «Запад-2017»

    13:15  22 Ноября 2017
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    Путин обсудит с руководством Минобороны итоги сентябрьских учений «Запад-2017»

    Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с руководством министерства обороны и главами ряда регионов, в ходе которого обсудит итоги состоявшихся в сентябре учений «Запад-2017». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Начнет он рабочий день с совещания с руководящим составом Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также руководителям ряда регионов. Потому что сегодня совещание будет посвящено подведению итогов учений «Запад-2017», — отметил он.

    По словам официального представителя Кремля, особое внимание будет уделено гражданской составляющей, а точнее — взаимодействию регионов по линии учений.

    Напомним, что в сентябре состоялись совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». В них участвовали около 12,7 тыс. военнослужащих.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #песков #учения #запад-2017
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