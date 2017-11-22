Путин обсудит с руководством Минобороны итоги сентябрьских учений «Запад-2017»

Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с руководством министерства обороны и главами ряда регионов, в ходе которого обсудит итоги состоявшихся в сентябре учений «Запад-2017». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Начнет он рабочий день с совещания с руководящим составом Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также руководителям ряда регионов. Потому что сегодня совещание будет посвящено подведению итогов учений «Запад-2017», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, особое внимание будет уделено гражданской составляющей, а точнее — взаимодействию регионов по линии учений.

Напомним, что в сентябре состоялись совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». В них участвовали около 12,7 тыс. военнослужащих.

Владимир Путин. Биография.