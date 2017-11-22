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Подоходный налог в странах мира: как это работает
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    Подоходный налог в странах мира: как это работает

    16:31  22 Ноября 2017
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    Подоходный налог с физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов, который взимается с зарплаты работника. В России этот налог составляет всего 13%, это один из самых низких показателей в мире. Этот сбор называется одним из главных источников поступления в федеральный бюджет. Доля подоходного налога в доходах российского бюджета составляет немного меньше 40%. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Подоходный налог в Соединенных Штатах должны платить все резиденты независимо от того, где они живут и в какой стране получают доход. При расчете налогооблагаемой базы идет учет различных видов вычетов.

    После оформления декларации о налогах подоходный налог в США оплачивается в три адреса: на федеральный уровень; непосредственно штату, где проживает декларант; городу или округу (так называемые местные налоги). Кроме того, нужно отметить, что на каждом уровне свои налоговые ставки или они вообще могут отсутствовать.

    Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (один человек или супружеская пара), необлагаемая база равна 9075 –18150 долларов. В то же время при доходе от 406 751 долларов налог берут по ставке 39,6%.

    Кроме того, многое зависит от штата. Так, ставка может изменяться от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

    Подоходный налог в странах мира

    Во Франции же расчет подоходного налога производит налоговая служба. Все доходы французов делятся на восемь категорий. По каждой из них имеется своя методика расчета с учетом применяемых льгот и вычетов. Сам же налог исчисляется по прогрессивной шкале. Она уточняется каждый год. Особенность расчета подоходного налога состоит в том, что его рассчитывают на семью.

    Заметим, что во Франции подоходный налог берется с дохода по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Необлагаемый минимум составляет 6 011 евро в год. Минимальная ставка — 75% (применяется при доходе семьи в 1 млн евро).

    Швеция является страной с самым высоким подоходным налогом. Его в стране получают и правительство, и муниципалитеты. За налогоплательщиком закрепляется регистрационный номер и счет для перечисления налогов. Более того, резиденты обязаны платить налог со всех источников доходов: от предпринимательской деятельности, заработной платы и капитала. Полученный доход уменьшают вычеты, которые разрешены законодательством. Налог исчисляется по прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога составляет 56,9%.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #доход
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