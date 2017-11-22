Патриарх Кирилл отметил «уникальный вклад» Хворостовского в современную культуру

Москва, 22 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского, а также поклонникам его таланта, заявил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков.

Волков отметил, что Кирилл выразил соболезнования родным певца, а также поклонникам «уникального русского таланта».

«Он (патриарх. — Прим. ФАН) молится об упокоении его души и отмечает уникальный вклад в современную русскую культуру, который внес Дмитрий за годы своего творчества», — констатировал пресс-секретарь главы РПЦ.

Ранее российский певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил о том, что Хворостовский умер. В беседе с ФАН исполнитель отметил, что узнал печальную новость от своего соавтора Лилии Виноградовой. По данным Маликова, оперный певец скончался около шести утра по московскому времени.