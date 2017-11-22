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Россия
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Общество
Патриарх Кирилл отметил «уникальный вклад» Хворостовского в современную культуру
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    Патриарх Кирилл отметил «уникальный вклад» Хворостовского в современную культуру

    13:38  22 Ноября 2017
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    Патриарх Кирилл отметил «уникальный вклад» Хворостовского в современную культуру

    Москва, 22 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского, а также поклонникам его таланта, заявил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков.

    Волков отметил, что Кирилл выразил соболезнования родным певца, а также поклонникам «уникального русского таланта».

    «Он (патриарх.  — Прим. ФАН) молится об упокоении его души и отмечает уникальный вклад в современную русскую культуру, который внес Дмитрий за годы своего творчества»,  — констатировал пресс-секретарь главы РПЦ.

    Патриарх Кирилл отметил «уникальный вклад» Хворостовского в современную культуру

    Ранее российский певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил о том, что Хворостовский умер. В беседе с ФАН исполнитель отметил, что узнал печальную новость от своего соавтора Лилии Виноградовой. По данным Маликова, оперный певец скончался около шести утра по московскому времени.

    Автор: Катерина Тимошенская
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