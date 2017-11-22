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Видео с разгоняющимся грузовиком Tesla Semi появилось в Интернете
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    Видео с разгоняющимся грузовиком Tesla Semi появилось в Интернете

    13:25  22 Ноября 2017
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    Видео с разгоняющимся грузовиком Tesla Semi появилось в Интернете

    Нью-Йорк, 22 ноября. Очевидец испытаний новой продукции компании Tesla — электрического грузовика Semi — опубликовал в Интернете видео, на котором показаны технические возможности автомобиля. На представленном видео грузовик набирает огромную скорость всего за несколько секунд.

    По словам основателя компании Tesla, предпринимателя Илона Маска, электрогрузовик способен при загрузке в 36 тонн с нуля набрать скорость в 100 километров в час всего за 20 секунд. 

    Как отмечает «Политэксперт», на электрогрузовике установлены двигателя, заимствованных у легкового электрокара Tesla Model 3 и мощный аккумулятор, который позволяет на одной зарядке проехать около 800 километров.

    Грузовик Tesla Semi был презентован лишь на прошлой неделе. По словам Маска, себестоимость одной мили пути на электрогрузовике на 25% ниже, чем у дизельного, при этом грузовик гораздо безопаснее схожих бензиновых и дизельных моделей благодаря бронестеклу и низкому центру тяжести.

    Автор: Валентин Меликов
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