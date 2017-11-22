Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Весь мир
Суд Ирака не может аннулировать 3 миллиона голосов за независимость — Барзани​​​​​​​
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд Ирака не может аннулировать 3 миллиона голосов за независимость — Барзани​​​​​​​

    13:10  22 Ноября 2017
    33

    Суд Ирака не может аннулировать 3 миллиона голосов за независимость — Барзани​​​​​​​

    Эрбиль, 22 ноября. Бывший президент курдской автономии Масуд Барзани заявил, что иракский федеральный суд не имеет права объявлять голоса трех миллионов жителей Курдистана «неконституционными».

    Барзани, остающийся главой правящей «Демократической партии Курдистана», заявил, что власти Багдада и федеральный суд нарушают конституцию Ирака. Ранее Верховный суд Ирака вынес решение о признании референдума о независимости Курдистана «неконституционным».

    Барзани отметил, что не существует никакой правовой основы для признания голосов трех миллионов жителей Иракского Курдистана неконституционными, а решение суда является односторонним и предвзятым. Экс-президент подчеркнул, что федеральный суд, принимая такое решение, нарушил как минимум 55 статей конституции Ирака.

    Суд Ирака не может аннулировать 3 миллиона голосов за независимость — Барзани​​​​​​​

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #курды #ирак #масуд барзани #курдистан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть