Эрбиль, 22 ноября. Бывший президент курдской автономии Масуд Барзани заявил, что иракский федеральный суд не имеет права объявлять голоса трех миллионов жителей Курдистана «неконституционными».

Барзани, остающийся главой правящей «Демократической партии Курдистана», заявил, что власти Багдада и федеральный суд нарушают конституцию Ирака. Ранее Верховный суд Ирака вынес решение о признании референдума о независимости Курдистана «неконституционным».

Барзани отметил, что не существует никакой правовой основы для признания голосов трех миллионов жителей Иракского Курдистана неконституционными, а решение суда является односторонним и предвзятым. Экс-президент подчеркнул, что федеральный суд, принимая такое решение, нарушил как минимум 55 статей конституции Ирака.