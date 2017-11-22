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Швыдкой о Хворостовском: Ему были подвластны любые жанры
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    Швыдкой о Хворостовском: Ему были подвластны любые жанры

    13:00  22 Ноября 2017
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    Швыдкой о Хворостовском: Ему были подвластны любые жанры

    Москва, 22 ноября. Оперному певцу Дмитрию Хворостовскому были подвластны все музыкальные жанры, артистов такого масштаба единицы, его уход – большое горе для всех, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход для всех нас большая трагедия и большое горе», — приводит его слова РИА Новости.

    Швыдкой также отметил, что цикл песен о войне в исполнении Дмитрия Хворостовского является образцом высочайшей культурной пробы, а талант российского певца не уступает таланту таких оперных исполнителей, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

    Швыдкой о Хворостовском: Ему были подвластны любые жанры

    Напомним, о смерти Хворостовского стало известно в среду утром. Первым, как писало интернет-издание «Ридус», о ней сообщил в своем Twitter российский музыкант Дмитрий Маликов. Позже семья Хворостовского подтвердила в социальных сетях, что оперный певец скончался на 56-м году жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием.

    Ранее свои соболезнования в связи со смертью Дмитрия Хворостовского выразил глава государства Владимир Путин. 

    Автор: Алексей Громов
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    #хворостовский #швыдкой
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