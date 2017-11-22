Экс-сенатор Джабраилов оштрафован на полмиллиона рублей за стрельбу в московском отеле

Москва, 22 ноября. Тверской суд Москвы вынес решение по делу бывшего сенатора Умара Джабраилова о стрельбе в столичном отеле.

Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, Джабраилову назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор признался в стрельбе в отеле в августе 2017 года. В связи с признанием вины ему грозило до не более 2/3 от самого строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей (пять лет заключения).

Прокурор просил назначить Джабраилову два года лишения свободы условно. Сам экс-сенатор, признав вину, просил учесть его «предыдущую жизнь» и «дела для Родины» и ограничиться штрафом.

Ранее сообщалось, что экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков.