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Общество
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Общество
Экс-сенатор Джабраилов оштрафован на полмиллиона рублей за стрельбу в московском отеле
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    Экс-сенатор Джабраилов оштрафован на полмиллиона рублей за стрельбу в московском отеле

    13:05  22 Ноября 2017
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    Экс-сенатор Джабраилов оштрафован на полмиллиона рублей за стрельбу в московском отеле

    Москва, 22 ноября. Тверской суд Москвы вынес решение по делу бывшего сенатора Умара Джабраилова о стрельбе в столичном отеле.

    Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, Джабраилову назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

    Ранее сообщалось, что экс-сенатор признался в стрельбе в отеле в августе 2017 года. В связи с признанием вины ему грозило до не более 2/3 от самого строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей (пять лет заключения). 

    Прокурор просил назначить Джабраилову два года лишения свободы условно. Сам экс-сенатор, признав вину, просил учесть его «предыдущую жизнь» и «дела для Родины» и ограничиться штрафом.

    Ранее сообщалось, что экс-сенатора Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #стрельба #джабраилов
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