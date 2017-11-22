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Политика
В Кремле есть понимание ситуации в Луганске — Песков
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    В Кремле есть понимание ситуации в Луганске — Песков

    12:53  22 Ноября 2017
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    В Кремле есть понимание ситуации в Луганске — Песков

    Москва, 22 ноября. Российские власти знают о ситуации в Луганской народной республике, однако не могут комментировать ситуацию, пока не появится более детальная информация. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией. Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь», — отметил он.

    В Кремле есть понимание ситуации в Луганске — Песков

    Официальный представитель Кремля добавил, что он следит за развитием ситуации в Луганске и поделится комментарием, как только появится новая информация.

    Напомним, что ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности местных властей пресечь любые попытки дестабилизации обстановки в регионе. Он пояснил, что появление на улицах Луганска людей в военной форме является следствием кадровых перестановок в МВД, последовавших за отставкой главы ведомства Игоря Корнета.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #лнр #песков #кремль #луганск
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