В Кремле есть понимание ситуации в Луганске — Песков

Москва, 22 ноября. Российские власти знают о ситуации в Луганской народной республике, однако не могут комментировать ситуацию, пока не появится более детальная информация. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией. Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что он следит за развитием ситуации в Луганске и поделится комментарием, как только появится новая информация.

Напомним, что ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности местных властей пресечь любые попытки дестабилизации обстановки в регионе. Он пояснил, что появление на улицах Луганска людей в военной форме является следствием кадровых перестановок в МВД, последовавших за отставкой главы ведомства Игоря Корнета.