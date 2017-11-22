Американские СМИ признали провальной стратегию США в отношении КНДР

Ситуация в отношениях США с КНДР становится критической. Государственный департамент, министерство обороны и Белый дом все больше обеспокоены тем, что северокорейский режим скрывает части своей ядерной программы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Newly Declassified Documents Prove America's North Korea Strategy Has Failed (Новые рассекреченные документы доказывают, что стратегия США в отношении КНДР является провальной), опубликованной порталом The National Interest.

В Пхеньяне в свою очередь заявляют, что КНДР будет использовать любые пути переговоров, чтобы остановить международное сообщество и продолжить наращивать свой ядерный потенциал. Мотивы Китая, крупнейшего торгового партнера Севера, до сих пор не ясны, что только усложняет ситуацию.

Напомним, в 1991 и 1992 годах администрация Джорджа Буша отчаянно искала способы денуклеаризации Корейского полуострова и передачи Пхеньяна под надзор МАГАТЭ. На прошлой неделе, благодаря архиву Национальной службы безопасности, более десятка документов по северокорейскому ядерному вопросу были рассекречены. Все они свидетельствует о том, насколько отчаянно должностные лица администрации США пытались противодействовать становлению КНДР ядерной державой.

Кроме того, документы также показывают, однако, как мало за последние 25-30 лет изменился взгляд на Северную Корею в правительстве США. Тогда, как и сейчас, официальной политикой Вашингтона по Северной Корее была полная, беспрепятственная и надежная денуклеаризация полуострова.

В то время Белый дом считал, что экономическое принуждение в сочетании с дипломатическим взаимодействием, подкрепленное единством между Соединенными Штатами и Южной Кореей, заставит руководство севера сесть за стол переговоров. И только соглашение о гарантиях в МАГАТЭ, как отмечается в документе, может стать первым шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

Тогда, как и сейчас, власти США должны были сгладить несовершенства и решить бюрократические проволочки. Еще в 1992 году основным препятствием на пути утверждения рекомендаций по урегулированию конфликта стало принципиальное несогласие между Госдепом, стремившимся инициировать диалог на высоком уровне по вопросу о двусторонней денуклеаризации в обмен на нормализацию с Пхеньяном, и министерством обороны, члены которого хотели исключить упоминание о нормализации в принципе. Там, где американские дипломаты считали грандиозную сделку с режимом Кима необходимой для продвижения переговоров о денуклеаризации, Пентагон заявлял, что администрация Буша преждевременно предлагает установить дипломатические отношения со страной, которая часто нарушает свои обещания.

В целом, из рассекреченных документов можно сделать вывод о том, насколько статичной остается политика США по ядерной программе Северной Кореи. Беспокойство Вашингтона по поводу искренности Северной Кореи и сотрудничества Китая началось еще в 1990-х годах и до сих пор нависает над американской политикой как смог на горизонте Лос-Анджелеса.

Основное различие между прошлым и настоящим состоит в том, что споры в Соединенных Штатах уже не ограничиваются постоянным прекращением программы Пхеньяна по переработке плутония. В настоящее время основное внимание уделяется тому, как убедить режим Ким Чен Ына приостановить ядерные испытания и разоружить уже имеющийся у него арсенал. Более того, власти США намереваются передать корейскую ядерную программу под ведение МАГАТЭ и законсервировать программу, которую Ким Чен Ын считает единственным препятствием, не позволяющим Вашингтону поступить с ним так же, как он поступил с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.

После более четверти века безуспешных требований одних и тех же уступок со стороны Пхеньяна, полагаясь на одну и ту же традиционную стратегию, пришло время изменить политику. Чем дольше политические лидеры США продолжают считать, что денуклеаризация Северной Кореи — это реалистично, тем больше времени потребуется Белому дому, чтобы разработать стратегию решения проблемы, которая действительно может сработать.