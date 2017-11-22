Голодец о Хворостовском: Он обладал уникальным талантом и огромной творческой силой

Москва, 22 ноября. Смерть Дмитрия Хворостовского стала невосполнимой утратой для российской культуры и мировой оперной сцены. Об этом сообщила во вторник вице-премьер России Ольга Голодец.

По ее словам, смерть артиста — невосполнимая утрата для российской культуры и для мировой оперной сцены. Голодец подчеркнула, что Хворостовский был удивительным оперным певцом, добавив, что артист был верен сцене, невзирая на тяжелую болезнь.

«Дмитрий Александрович обладал уникальным талантом и огромной творческой силой. Его выступления навсегда останутся в золотом фонде музыкального искусства», — отметила она.

Кроме того, она выразила соболезнования родным, близким и его преданным поклонникам.

Напомним, народный артист Хворостовский умер в среду утром на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким в связи со смертью Хворостовского. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был «большим поклонником его творчества».