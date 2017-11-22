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Голодец о Хворостовском: Он обладал уникальным талантом и огромной творческой силой
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    Голодец о Хворостовском: Он обладал уникальным талантом и огромной творческой силой

    12:54  22 Ноября 2017
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    Голодец о Хворостовском: Он обладал уникальным талантом и огромной творческой силой

    Москва, 22 ноября. Смерть Дмитрия Хворостовского стала невосполнимой утратой для российской культуры и мировой оперной сцены. Об этом сообщила во вторник вице-премьер России Ольга Голодец. 

    По ее словам, смерть артиста — невосполнимая утрата для российской культуры и для мировой оперной сцены. Голодец подчеркнула, что Хворостовский был удивительным оперным певцом, добавив, что артист был верен сцене, невзирая на тяжелую болезнь.

    «Дмитрий Александрович обладал уникальным талантом и огромной творческой силой. Его выступления навсегда останутся в золотом фонде музыкального искусства», — отметила она. 

    Голодец о Хворостовском: Он обладал уникальным талантом и огромной творческой силой

    Кроме того, она выразила соболезнования родным, близким и его преданным поклонникам. 

    Напомним, народный артист Хворостовский умер в среду утром на 56-м году жизни после продолжительной болезни. 

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким в связи со смертью Хворостовского. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был «большим поклонником его творчества». 

    Автор: Дана Балан
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