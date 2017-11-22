Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Общество
Худрук «Геликон-оперы» назвал смерть Хворостовского трагедией для всего мира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Худрук «Геликон-оперы» назвал смерть Хворостовского трагедией для всего мира

    12:57  22 Ноября 2017
    53

    Худрук «Геликон-оперы» назвал смерть Хворостовского трагедией для всего мира

    Москва, 22 ноября. Смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского стала трагедией для России и всего мира, заявил художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

    Новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского появилась 22 ноября. Обладатель уникального баритона скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что он страдал от опухоли мозга. 

    «У меня просто нет сил и слов, чтобы говорить о том, что случилось! Не стало великого певца и великого человека Дмитрия Хворостовского. Это огромная моя личная трагедия, трагедия страны и мира», — народный артист РФ Дмитрий Бертман. 

    Худрук отметил, что Хворостовский верил в выздоровление и боролся с болезнью. Бертман назвал певца «олицетворением силы человеческой». Деятель культуры заметил, что за неделю до смерти певец прислал ему сообщение. Отметим, что Хворостовский являлся обладателем титула «Лучшим голос», который ему присудили в Великобритании. 

    Худрук «Геликон-оперы» назвал смерть Хворостовского трагедией для всего мира

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хворостовский
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть