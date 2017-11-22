Худрук «Геликон-оперы» назвал смерть Хворостовского трагедией для всего мира

Москва, 22 ноября. Смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского стала трагедией для России и всего мира, заявил художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского появилась 22 ноября. Обладатель уникального баритона скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что он страдал от опухоли мозга.

«У меня просто нет сил и слов, чтобы говорить о том, что случилось! Не стало великого певца и великого человека Дмитрия Хворостовского. Это огромная моя личная трагедия, трагедия страны и мира», — народный артист РФ Дмитрий Бертман.

Худрук отметил, что Хворостовский верил в выздоровление и боролся с болезнью. Бертман назвал певца «олицетворением силы человеческой». Деятель культуры заметил, что за неделю до смерти певец прислал ему сообщение. Отметим, что Хворостовский являлся обладателем титула «Лучшим голос», который ему присудили в Великобритании.