Неконституционный в целом: эксперты дали суду заключение по закону о декоммунизации на Украине

Киев, 22 ноября. Эксперты, к которым обратился Конституционный суд Украины в рамках рассмотрения дела о законе о декоммунизации, выдали свои заключения по данному вопросу.

Как сообщил судья Виктор Колиснык, который выступает докладчиком по делу, мнения экспертов разошлись, передает РИА Новости.

«Три учреждения утверждают, что нет оснований для признания закона неконституционным. (…) Два научных учреждения считают, что закон полностью является неконституционным», — рассказал Колиснык.

По словам Колисныка, ученые Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки считают, что, несмотря на ссылки на международные акты большинство положений закона противоречат ряду международно-правовых норм и конституции Украины, а потому «есть достаточные основания для признания его неконституционным в целом».

Ученые Донецкого национального университета имени Василия Стуса отметили, что «закон является нечетким, чересчур широким по охвату, что не соответствует принципу правовой определенности».

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, а также ученые Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и Украинского института национальной памяти назвали закон конституционным в своих заключениях для КС Украины.

Судья добавил, что еще два учреждения, которые дали КС свои заключения, считают, что закон «в большинстве своих норм является законным и преследует легитимную цель, однако отдельные нормы могут быть неконституционными».

Напомним, закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Как ранее сообщало «URA.RU», что Киев переименовал 900 населенных пунктов и 50 тыс. улиц в рамках декоммунизации.