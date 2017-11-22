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В Ираке крадут до миллиарда долларов в день — СМИ
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    В Ираке крадут до миллиарда долларов в день — СМИ

    12:56  22 Ноября 2017
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    В Ираке крадут до миллиарда долларов в день — СМИ

    Багдад, 22 ноября. Международная команда исследователей пришла к выводу, что коррумпированные чиновники в Ираке крадут до миллиарда долларов в день.

    Багдадское издание Al Ghad Press сообщило со ссылкой на источник, близкий к премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади, что международная группа исследователей завершила работу по расследованию действий коррумпированных чиновников. По данным источника несколько десятков иракских чиновников замешаны в крупных финансовых махинациях.

    Команда выяснила, что чиновники проводит деньги через долларовые аукционы Центробанка Ирака. Коррупционеры используют разницу в обменном курсе иракского динара на аукционе и на черном рынке, присваивая до миллиарда долларов в день. Отмечается, что группа исследователей сообщила результаты расследования премьеру аль-Абади.

    В Ираке крадут до миллиарда долларов в день — СМИ

    Автор: Алексей Громов
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    #коррупция #ирак #хейдар аль-абади #доллары
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