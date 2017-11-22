Багдад, 22 ноября. Международная команда исследователей пришла к выводу, что коррумпированные чиновники в Ираке крадут до миллиарда долларов в день.

Багдадское издание Al Ghad Press сообщило со ссылкой на источник, близкий к премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади, что международная группа исследователей завершила работу по расследованию действий коррумпированных чиновников. По данным источника несколько десятков иракских чиновников замешаны в крупных финансовых махинациях.

Команда выяснила, что чиновники проводит деньги через долларовые аукционы Центробанка Ирака. Коррупционеры используют разницу в обменном курсе иракского динара на аукционе и на черном рынке, присваивая до миллиарда долларов в день. Отмечается, что группа исследователей сообщила результаты расследования премьеру аль-Абади.