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Россия
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Украина
СБУ объяснила порядок организации гастролей артистов из «страны-агрессора»
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    СБУ объяснила порядок организации гастролей артистов из «страны-агрессора»

    14:24  22 Ноября 2017
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    СБУ объяснила порядок организации гастролей артистов из «страны-агрессора»

    Киев, 22 ноября. Служба безопасности Украины разработала порядок организации мероприятий с участием российских артистов в соответствии с законом о запрете в стране гастролей «граждан страны-агрессора». Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

    «Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий на Украине с участием граждан страны-агрессора», — отметили в СБУ.

    Так, организаторы не позднее чем за 30 дней должны подать в СБУ запрос для получения информации о наличии или отсутствии законных оснований для «недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии». Информация, которая характеризует творческую деятельность российских артистов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, сценический псевдоним, дата, время, место проведения и название гастрольного мероприятия) является обязательной при подготовке запроса в СБУ.

    Запрос рассматривается в течение десяти дней.

    Напомним, 7 ноября украинский президент Петр Порошенко подписал закон, по которому российским артистам запрещено гастролировать на территории Украины без соответствующего разрешения СБУ.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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