Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Политика
Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения на Урале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения на Урале

    12:41  22 Ноября 2017
    134

    Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения на Урале

    Москва, 22 ноября. В связи с сообщениями о выбросе рутения на Урале Кремль направил запрос в соответствующие ведомства, где подтвердили, что к ним не поступало информации о каких-либо авариях, которые могли бы повлечь за собой выброс рутения-106.

    Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — приводит его слова РИА Новости.

    Песков подчеркнул, что Кремль проверил информацию всех подконтрольных ведомств без исключения. Ни одно из них сообщения о выбросе не подтвердило.

    Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения на Урале

    Напомним, в конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружила в пробах воздуха на территории Австрии и Германии следы радиоактивного вещества рутений-106. Источником находки назвали Южный Урал, однако аргументов в поддержку такого заявления европейские специалисты не привели.

    Роспотребнадзор накануне развенчал мифы о выбросе рутения в Челябинской области. После публикаций в СМИ специалисты провели проверку и установили, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в двести раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья людей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #рутений
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть