Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения на Урале

Москва, 22 ноября. В связи с сообщениями о выбросе рутения на Урале Кремль направил запрос в соответствующие ведомства, где подтвердили, что к ним не поступало информации о каких-либо авариях, которые могли бы повлечь за собой выброс рутения-106.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Кремль проверил информацию всех подконтрольных ведомств без исключения. Ни одно из них сообщения о выбросе не подтвердило.

Напомним, в конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружила в пробах воздуха на территории Австрии и Германии следы радиоактивного вещества рутений-106. Источником находки назвали Южный Урал, однако аргументов в поддержку такого заявления европейские специалисты не привели.

Роспотребнадзор накануне развенчал мифы о выбросе рутения в Челябинской области. После публикаций в СМИ специалисты провели проверку и установили, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в двести раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья людей.