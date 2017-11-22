Песков отказался комментировать вопрос об объединении ДНР и ЛНР

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возможном объединении Луганской и Донецкой народных республик. По словам официального представителя Кремля, это решение могут принять только сами жители Донбасса.

«Это скорее вопрос этих республик, но опять же, я не буду ничего комментировать», — сказал он.

Отметим, что, несмотря на провозглашенное минскими соглашениями перемирие, военные действия в Донбассе продолжаются. Накануне украинские войска обстреляли жилые кварталы города Докучаевск в ДНР, в результате чего пострадала женщина.

За последние сутки украинские силовики не менее четырех раз обстреливали позиции ЛНР. Огонь велся из гранатометов, тяжелого вооружения БМП и 82-миллиметровых минометов. В течение суток огонь открывался по окрестностям населенных пунктов Красный Лиман и Калиновка.