Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Политика
Песков отказался комментировать вопрос об объединении ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков отказался комментировать вопрос об объединении ДНР и ЛНР

    12:29  22 Ноября 2017
    116

    Песков отказался комментировать вопрос об объединении ДНР и ЛНР

    Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возможном объединении Луганской и Донецкой народных республик. По словам официального представителя Кремля, это решение могут принять только сами жители Донбасса.

    «Это скорее вопрос этих республик, но опять же, я не буду ничего комментировать», — сказал он.

    Песков отказался комментировать вопрос об объединении ДНР и ЛНР

    Отметим, что, несмотря на провозглашенное минскими соглашениями перемирие, военные действия в Донбассе продолжаются. Накануне украинские войска обстреляли жилые кварталы города Докучаевск в ДНР, в результате чего пострадала женщина.

    За последние сутки украинские силовики не менее четырех раз обстреливали позиции ЛНР. Огонь велся из гранатометов, тяжелого вооружения БМП и 82-миллиметровых минометов. В течение суток огонь открывался по окрестностям населенных пунктов Красный Лиман и Калиновка.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #лнр #песков #объединение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть