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Политика
Путин отметил эффективную работу финансовой разведки стран СНГ
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    Путин отметил эффективную работу финансовой разведки стран СНГ

    12:56  22 Ноября 2017  /обновлено: 13:03  22 Ноября 2017
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    Путин отметил эффективную работу финансовой разведки стран СНГ

    Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием образования Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин поприветствовал участников 10-го заседания совета. Он поздравил его участников с пятилетием образования сообщества.

    По словам российского лидера, совет позволяет обсуждать «на высоком профессиональном уровне» актуальные проблемы стран СНГ, в частности, легализацию преступных доходов, финансирование терроризма, а также распространение оружия массового уничтожения. 

    Путин обратил внимание также на эффективную работу разведки стран СНГ и совета. По его словам, совет стал площадкой для «поиска оптимальных и эффективных решений обеспечения региональной и международной безопасности».

    Путин отметил эффективную работу финансовой разведки стран СНГ

    Президент России убежден, что наращивание совместных усилий позитивно отразится на реагировании стран СНГ на современные вызовы и угрозы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #разведка #снг #совет
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