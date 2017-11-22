Путин отметил эффективную работу финансовой разведки стран СНГ

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием образования Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поприветствовал участников 10-го заседания совета. Он поздравил его участников с пятилетием образования сообщества.

По словам российского лидера, совет позволяет обсуждать «на высоком профессиональном уровне» актуальные проблемы стран СНГ, в частности, легализацию преступных доходов, финансирование терроризма, а также распространение оружия массового уничтожения.

Путин обратил внимание также на эффективную работу разведки стран СНГ и совета. По его словам, совет стал площадкой для «поиска оптимальных и эффективных решений обеспечения региональной и международной безопасности».

Президент России убежден, что наращивание совместных усилий позитивно отразится на реагировании стран СНГ на современные вызовы и угрозы.