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Россия
Роскачество выяснило, где в стране производят лучший хлеб
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    Роскачество выяснило, где в стране производят лучший хлеб

    12:24  22 Ноября 2017
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    Роскачество выяснило, где в стране производят лучший хлеб

    Москва, 22 ноября. Роскачество проводит масштабное веерное исследование качества хлеба по всей России.

    Для исследования в СЗФО закуплены нарезные батоны 16 брендов в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге. Цена опытных образцов составляет от 15 до 50 рублей за единицу товара. Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, пишет АиФ.

    Согласно полученным результатам, лучший хлеб делают «Дарница», «Каравай» и «Ржевка-хлеб» (Санкт-Петербург), а также «Череповецхлеб» (Вологодская область). Хлеб этих брендов может претендовать на государственный Знак качества.

    Как показали результаты экспертизы, все бренды соответствуют требованиям безопасности: по результатам проверки пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов не обнаружено. Броматами, фосфатами, отбеливателями никто из изученных производителей хлеб не «улучшал». В течение 36 часов образцы проверялись на наличие возбудителя «картофельной болезни», и ни в одном из них он не был выявлен.

    «По сравнению с ЦФО, хлеб в СЗФО статистически лучше — нарушения законодательства по жирности были обнаружены у 12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на Москву и Московскую область», — добавляется в результатах исследования.

    Напомним, в конце октября в СМИ появились сообщения о возможном дефиците хлебопекарной продукции в Петербурге в связи с нехваткой вагонов для доставки зерна в регион из-за его интенсивных поставок за границу. Как писало «URA.RU», наличие такой проблемы в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу подтвердил губернатор города Георгий Полтавченко. Позднее правительство Петербурга слухи опровергло.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #хлеб #исследование #качество
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