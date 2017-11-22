Роскачество выяснило, где в стране производят лучший хлеб

Москва, 22 ноября. Роскачество проводит масштабное веерное исследование качества хлеба по всей России.

Для исследования в СЗФО закуплены нарезные батоны 16 брендов в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге. Цена опытных образцов составляет от 15 до 50 рублей за единицу товара. Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, пишет АиФ.

Согласно полученным результатам, лучший хлеб делают «Дарница», «Каравай» и «Ржевка-хлеб» (Санкт-Петербург), а также «Череповецхлеб» (Вологодская область). Хлеб этих брендов может претендовать на государственный Знак качества.

Как показали результаты экспертизы, все бренды соответствуют требованиям безопасности: по результатам проверки пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов не обнаружено. Броматами, фосфатами, отбеливателями никто из изученных производителей хлеб не «улучшал». В течение 36 часов образцы проверялись на наличие возбудителя «картофельной болезни», и ни в одном из них он не был выявлен.

«По сравнению с ЦФО, хлеб в СЗФО статистически лучше — нарушения законодательства по жирности были обнаружены у 12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на Москву и Московскую область», — добавляется в результатах исследования.

Напомним, в конце октября в СМИ появились сообщения о возможном дефиците хлебопекарной продукции в Петербурге в связи с нехваткой вагонов для доставки зерна в регион из-за его интенсивных поставок за границу. Как писало «URA.RU», наличие такой проблемы в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу подтвердил губернатор города Георгий Полтавченко. Позднее правительство Петербурга слухи опровергло.