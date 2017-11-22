Россия продолжит энергичную работу по защите интересов Керимова — Песков

Сочи, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приложит максимум усилий для защиты интересов задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

Накануне в аэропорту Ниццы был задержан сенатор Сулейман Керимов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что парламентарий обладает дипломатическим паспортом.

«Сенаторский статус и тот факт, что Керимов является гражданином России, являются залогом того, что мы приложим максимум усилий для защиты его законных интересов», — прокомментировал Песков.

По словам представителя посольства РФ во Франции, дипломаты добиваются освобождения Керимова. Песков подчеркнул, что особое значение в этом деле имеет тот факт, что сенатор въехал во Францию с дипломатическим паспортом. Поэтому российская сторона продолжит «энергичную работу» по защите интересов парламентария, резюмировал пресс-секретарь.