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Россия продолжит энергичную работу по защите интересов Керимова — Песков
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    Россия продолжит энергичную работу по защите интересов Керимова — Песков

    12:35  22 Ноября 2017
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    Россия продолжит энергичную работу по защите интересов Керимова — Песков

    Сочи, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приложит максимум усилий для защиты интересов задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

    Накануне в аэропорту Ниццы был задержан сенатор Сулейман Керимов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что парламентарий обладает дипломатическим паспортом. 

    «Сенаторский статус и тот факт, что Керимов является гражданином России, являются залогом того, что мы приложим максимум усилий для защиты его законных интересов», — прокомментировал Песков. 

    По словам представителя посольства РФ во Франции, дипломаты добиваются освобождения Керимова. Песков подчеркнул, что особое значение в этом деле имеет тот факт, что сенатор въехал во Францию с дипломатическим паспортом. Поэтому российская сторона продолжит «энергичную работу» по защите интересов парламентария, резюмировал пресс-секретарь. 

    Россия продолжит энергичную работу по защите интересов Керимова — Песков

    Автор: Ирина Селезнева
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    #песков #франция #керимов
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