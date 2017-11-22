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Политика
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделают совместное заявление по итогам встречи в Сочи — Песков
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    Лидеры РФ, Ирана и Турции сделают совместное заявление по итогам встречи в Сочи — Песков

    12:26  22 Ноября 2017
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    Лидеры РФ, Ирана и Турции сделают совместное заявление по итогам встречи в Сочи — Песков

    Москва, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции сделают совместное заявление для прессы по итогам переговоров в Сочи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что мировые лидеры будут обсуждать сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

    Песков напомнил, что в среду, 22 ноября, пройдут переговоры Путина, Эрдогана и Роухани. Затем они сделают общее заявление для прессы и продолжат общение в формате ланча.

    Ранее Роухани рассказал о своих ожиданиях от встречи в Сочи. Президент Ирана выразил надежду, что по итогам переговоров будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии. Роухани подчеркнул, что будущее республики находится в руках ее народа.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сирия #турция #песков #сочи #иран
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