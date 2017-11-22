Лидеры РФ, Ирана и Турции сделают совместное заявление по итогам встречи в Сочи — Песков

Москва, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции сделают совместное заявление для прессы по итогам переговоров в Сочи. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что мировые лидеры будут обсуждать сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

Песков напомнил, что в среду, 22 ноября, пройдут переговоры Путина, Эрдогана и Роухани. Затем они сделают общее заявление для прессы и продолжат общение в формате ланча.

Ранее Роухани рассказал о своих ожиданиях от встречи в Сочи. Президент Ирана выразил надежду, что по итогам переговоров будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии. Роухани подчеркнул, что будущее республики находится в руках ее народа.