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Общество
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Политика
Путин и Трамп по телефону обсудили взаимодействие в Сирии — Песков
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    Путин и Трамп по телефону обсудили взаимодействие в Сирии — Песков

    12:29  22 Ноября 2017
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    Путин и Трамп по телефону обсудили взаимодействие в Сирии — Песков

    Москва, 22 ноября. В ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили вопросы взаимодействия в Сирии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, особое внимание было уделено вопросам политического урегулирования.

    «Отмечалась важность взаимодействия в Сирии на стадии, переходящей в политическое урегулирование. Больше сказать не могу», — объявил Песков в ходе пресс-брифинга.

    Путин и Трамп по телефону обсудили взаимодействие в Сирии — Песков

    Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора между лидерами России и США была подчеркнута необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Путин упомянул в связи с этим российскую инициативу по проведению в Конгресса сирийского национального диалога, который должен стать дополнительным инструментом примирения между враждующими сторонами.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп #песков
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