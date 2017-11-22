Путин и Трамп по телефону обсудили взаимодействие в Сирии — Песков

Москва, 22 ноября. В ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили вопросы взаимодействия в Сирии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, особое внимание было уделено вопросам политического урегулирования.

«Отмечалась важность взаимодействия в Сирии на стадии, переходящей в политическое урегулирование. Больше сказать не могу», — объявил Песков в ходе пресс-брифинга.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора между лидерами России и США была подчеркнута необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Путин упомянул в связи с этим российскую инициативу по проведению в Конгресса сирийского национального диалога, который должен стать дополнительным инструментом примирения между враждующими сторонами.