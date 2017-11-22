Песков о смерти Хворостовского: Путин был его большим поклонником

Москва, 22 ноября. Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер был поклонником его творчества. Песков также подчеркнул, что в Кремле случившееся считают очень тяжелой потерей.

«Считаем его достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Это очень большая потеря», — отметил он.

Напомним, оперный певец Хворостовский умер в ночь на вторник, 22 ноября, в столице Великобритании. О смерти артиста сообщил российский музыкант Дмитрий Маликов, написав твит в социальной сети.

Ранее в министерстве культуры России назвали смерть Хворостовского огромной утратой для оперного искусства и всей культуры.