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Песков о смерти Хворостовского: Путин был его большим поклонником
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    Песков о смерти Хворостовского: Путин был его большим поклонником

    12:25  22 Ноября 2017
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    Песков о смерти Хворостовского: Путин был его большим поклонником

    Москва, 22 ноября. Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    По его словам, российский лидер был поклонником его творчества. Песков также подчеркнул, что в Кремле случившееся считают очень тяжелой потерей.

    Песков о смерти Хворостовского: Путин был его большим поклонником

    «Считаем его достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Это очень большая потеря», — отметил он. 

    Напомним, оперный певец Хворостовский умер в ночь на вторник, 22 ноября, в столице Великобритании. О смерти артиста сообщил российский музыкант Дмитрий Маликов, написав твит в социальной сети. 

    Ранее в министерстве культуры России назвали смерть Хворостовского огромной утратой для оперного искусства и всей культуры. 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #песков #хворостовский
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