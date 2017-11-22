Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Политика
Песков: Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи

    12:41  22 Ноября 2017
    69

    Песков: Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи

    Москва, 22 ноября. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет отдельную встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Напомним, сегодня в Сочи состоится трехсторонняя встреча, участие в которой будут принимать Владимир Путин, Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Темой встречи будет урегулирование в Сирии и участие РФ, Турции и Ирана в качестве стран-гарантов соблюдения перемирия в Сирии, которое было достигнуто в ходе астанинского мирного процесса.

    «По завершении «троечного» формата, президент проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Роухани», — рассказал Песков.

    Песков: Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи

    Он напомнил, что двусторонняя встреча с Эрдоганом уже состоялась 13 ноября. В ходе встречи президенты в первую очередь уделили внимание экономическому взаимодействию между Россией и Турцией.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #роухани
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть