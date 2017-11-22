Песков: Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи

Москва, 22 ноября. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет отдельную встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня в Сочи состоится трехсторонняя встреча, участие в которой будут принимать Владимир Путин, Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Темой встречи будет урегулирование в Сирии и участие РФ, Турции и Ирана в качестве стран-гарантов соблюдения перемирия в Сирии, которое было достигнуто в ходе астанинского мирного процесса.

«По завершении «троечного» формата, президент проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Роухани», — рассказал Песков.

Он напомнил, что двусторонняя встреча с Эрдоганом уже состоялась 13 ноября. В ходе встречи президенты в первую очередь уделили внимание экономическому взаимодействию между Россией и Турцией.