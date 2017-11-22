Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Украина
Дни Порошенко сочтены — политолог о связях Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дни Порошенко сочтены — политолог о связях Саакашвили

    12:57  22 Ноября 2017
    115

    «Дни Порошенко сочтены», — политолог

    В Государственном департаменте Соединенных Штатов проинформированы о выдворении из Украины граждан Грузии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными», — заявил представитель Госдепа.

    Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и представители возглавляемой им партии «Движение новых сил» настаивают на том, что украинские силовики выдворяют из Украины граждан Грузии, которые связаны с опальным политиком.

    «Дни Порошенко сочтены», — политолог

    Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что высылка грузинских граждан из Украины напрямую связана с протестом, организованным Михаилом Саакашвили. И направлена она на снижение его влияния.

    «Однако входящие в команду Саакашвили грузинские граждане могут выступить тем камнем преткновения, который не устроит США. Саакашвили уже заявил о своем желании стать премьер-министром, а это значит, что на это он заручился определенной поддержкой. Его соотечественники, следовательно, также рассматриваются в качестве части его команды. Им определяются места в украинских органах власти и регионах. Нет сомнения, что подобные действия Порошенко будут способствовать снижению его рейтинга в среде американского истеблишмента и приведет к отсутствию поддержки его кандидатуры на будущих украинских выборах. Дни Порошенко сочтены», — добавил Антон Бредихин.

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что администрация Трампа давно думает, как вылезти из украинской темы, которая появилась усилиями администрации Обамы. Трамп вряд ли бы затеял «цветную» революцию в «незалежной».

    «И к нынешнему положению Украины Белый дом относится довольно сдержанно. Заметьте, Вашингтон старается не обострять ситуацию. В идеале Трамп бы хотел, чтобы выполнялись минские соглашения, чтобы постепенно шел процесс мирного урегулирования, а Украина бы была нейтральным государством. Судьба Порошенко в этом контексте вообще мало интересна Штатам. Собственно, США мало интересна и судьба Саакашвили. Есть только некий «стандарт» взаимоотношений. Саакашвили — это американский агент, и его нельзя бросать совсем. Ведь иначе не найдется много желающих работать в других странах в интересах Америки. Но помимо сиюминутных интересов Киева, Вашингтона и других есть большие тенденции мирового развития. Недавно появилась новость, что Китай отправил первый поезд через территорию России в Полтаву в рамках проекта Нового Шелкового пути», — пояснил Андрей Иванов.

    «Дни Порошенко сочтены», — политолог

    Китаю, отметил эксперт, нужна стабильность в Евразии для реализации проекта. Он предлагает новую модель взаимоотношений на международной арене.

    «Суть ее сводится к тому, что нет смысла вообще конфликтовать странам из-за чего бы то ни было, а надо сотрудничать ради экономической выгоды. И вписаться в этот большой китайский проект хотят и Россия, и Украина. Что это значит? Что Москва и Киев будут налаживать отношения. Но с Порошенко слишком сложные отношения. А вот любой другой человек на посту президента Украины будет вполне приемлемым. И вот, прежде всего, Китай заинтересован в смещении Порошенко. США же наоборот будут мешать китайскому проекту, а потому будут стараться Порошенко у власти сохранить. Несмотря на то, что он поссорился с их агентом Саакашвили», — резюмировал Андрей Иванов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #сша #украина #трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть