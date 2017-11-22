Дни Порошенко сочтены — политолог о связях Саакашвили

В Государственном департаменте Соединенных Штатов проинформированы о выдворении из Украины граждан Грузии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными», — заявил представитель Госдепа.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и представители возглавляемой им партии «Движение новых сил» настаивают на том, что украинские силовики выдворяют из Украины граждан Грузии, которые связаны с опальным политиком.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Антон Бредихин в комментарии ФАН отметил, что высылка грузинских граждан из Украины напрямую связана с протестом, организованным Михаилом Саакашвили. И направлена она на снижение его влияния.

«Однако входящие в команду Саакашвили грузинские граждане могут выступить тем камнем преткновения, который не устроит США. Саакашвили уже заявил о своем желании стать премьер-министром, а это значит, что на это он заручился определенной поддержкой. Его соотечественники, следовательно, также рассматриваются в качестве части его команды. Им определяются места в украинских органах власти и регионах. Нет сомнения, что подобные действия Порошенко будут способствовать снижению его рейтинга в среде американского истеблишмента и приведет к отсутствию поддержки его кандидатуры на будущих украинских выборах. Дни Порошенко сочтены», — добавил Антон Бредихин.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что администрация Трампа давно думает, как вылезти из украинской темы, которая появилась усилиями администрации Обамы. Трамп вряд ли бы затеял «цветную» революцию в «незалежной».

«И к нынешнему положению Украины Белый дом относится довольно сдержанно. Заметьте, Вашингтон старается не обострять ситуацию. В идеале Трамп бы хотел, чтобы выполнялись минские соглашения, чтобы постепенно шел процесс мирного урегулирования, а Украина бы была нейтральным государством. Судьба Порошенко в этом контексте вообще мало интересна Штатам. Собственно, США мало интересна и судьба Саакашвили. Есть только некий «стандарт» взаимоотношений. Саакашвили — это американский агент, и его нельзя бросать совсем. Ведь иначе не найдется много желающих работать в других странах в интересах Америки. Но помимо сиюминутных интересов Киева, Вашингтона и других есть большие тенденции мирового развития. Недавно появилась новость, что Китай отправил первый поезд через территорию России в Полтаву в рамках проекта Нового Шелкового пути», — пояснил Андрей Иванов.

Китаю, отметил эксперт, нужна стабильность в Евразии для реализации проекта. Он предлагает новую модель взаимоотношений на международной арене.