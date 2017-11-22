Набиуллина прокомментировала слухи о проблемах в крупных банках РФ

Москва, 22 ноября. Сообщения о проблемах в ряде крупных российских банков являются только слухами, сообщила в среду глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Такое заявление Набиуллина сделала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что крупные банки РФ испытывают в настоящий момент трудности, пишет РИА Новости.

«Мы слухи не комментируем, ни к чему специально сейчас не готовимся», — сказала глава ЦБ РФ.

Кроме того, Набиуллин отметила, что в настоящее время можно говорить о стабилизации российской экономики, и можно прогнозировать рост ВВП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВТБ прекратит свое существование.