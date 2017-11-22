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Сирия и переговоры в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят политическое урегулирование сирийского кризиса
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    Сирия и переговоры в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят политическое урегулирование сирийского кризиса

    12:59  22 Ноября 2017
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    Сирия и переговоры в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят политическое урегулирование сирийского кризиса

    Сегодня в Сочи состоится встреча лидеров трех стран-гарантов сирийского мирного урегулирования: России — Владимира Путина, Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана и Ирана — Хасана Роухани. Основной темой обсуждения на ней станет послевоенное будущее Сирии. В частности, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на встрече будет обсуждаться организация готовящегося Конгресса сирийского национального диалога.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о значении и перспективах российско-турецко-иранских переговоров:

    «Прежде всего, надо говорить о том, что эта встреча лидеров трех стран-гарантов астанинских соглашений  России, Турции и Ирана — это важное событие не только в плане урегулирования сирийского конфликта, но и в плане того, как эти переговоры и их решения отразятся на ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке, поскольку сирийский кризис затрагивает ситуацию во всем регионе».

    Наш собеседник отметил, что в общих чертах позиции стран-гарантов по будущему Сирии после завершения вооруженного конфликта сочетаются:

    «И, конечно, пункт о предстоящем Конгрессе сирийского национального диалога — это важный пункт обсуждения, и он, конечно, будет главным на этой встрече. Однако здесь имеются и некоторые расхождения в позициях трех стран».

    Сирия и переговоры в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят политическое урегулирование сирийского кризиса

    И, прежде всего, отличается позиция Турции:

    «Анкара не приемлет участие представителей курдского национального движения на Конгрессе сирийского национального диалога. Это понятная позиция, потому что Турция опасается усиления курдского национального движения и возможного создания им каких-то автономных структур, а возможно и независимых национальных структур в результате усиления курдского национального движения».

    Наш собеседник считает, что эти опасения турецкой стороны правомерны:

    «Курдский фактор — это достаточно сложный вопрос, связанный с тем, что курдские вооруженные формирования, прежде всего, «Демократических сил Сирии» (SDF) поддерживаются в Сирии международной коалиции,  возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Курдский фактор является дестабилизирующим сейчас в ситуации в Сирии, и этот вопрос также будет обсуждаться представителями трех России, Турции и Ирана в рамках встречи в Сочи, поскольку это сейчас важный момент в развитии ситуации в Сирии».

    Другой вопрос, который, по мнению нашего собеседника, будет обсуждаться главами государств — это преодоление негативных настроений в отношении Конгресса сирийского национального диалога. Многие представители так называемой «умеренной» оппозиции довольно скептически относятся к идее посадить за стол переговоров все политические силы Сирии:

    «Это также важный и сложный момент. Поскольку у представленных на этом форуме политических сил различная позиция, иногда диаметрально противоположная. Поэтому, надо сразу сказать, что предстоящий диалог будет сложным. И ждать от него какого-то единого кардинального решения по нахождению путей политического урегулирования и послевоенного устройства, наверное, не стоит».

    Сирия и переговоры в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят политическое урегулирование сирийского кризиса

    Эксперт особенно отметил, что, хотя само завершение военного конфликта сейчас, конечно, близко, этого еще не произошло:

    «Вооруженный конфликт продолжается, и это тоже достаточно важный вопрос. Если успехи в борьбе против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) очевидны, то новые конфликты, которые могут возникнуть, связанные с военными действиями курдских вооруженных формирований при поддержке американской коалиции, а также негласными соглашениями курдских вооруженных формирований с боевиками ИГИЛ1. И это тоже вызывает опасения».

    Но, тем не менее, наш собеседник надеется, что сегодняшние переговоры лидеров трех стран должны продвинуть решения этих вопросов:

    «И, прежде всего, на этой трехсторонней встрече должна выработаться определенная, по крайней мере, близкая позиция всех трех стран и по отношению к участию тех или иных сил в Конгрессе национального диалога, и по курдскому фактору. Поэтому это, конечно, важная встреча, от которой во многом зависит дальнейшая ситуация в Сирии».   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    #путин #россия #сша #сирия #турция #эрдоган #курды #сочи #иран #роухани #конгресс национального диалога
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