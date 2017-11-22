Стало известно о спасении восьми человек с упавшего самолета США

Токио, 22 ноября. 8 из 11 находящихся на борту американского транспортного самолета С-2 людей спасены после крушения в районе японского острова Окидайто, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Предполагается, что трагедия произошла в 530 километрах юго-восточнее острова Окидайто и в 150 километрах северо-западней от необитаемого атолла Окинотори.

На борту С-2 в момент крушения находились 11 человек. Онодэра отметил, что восемь из них были спасены. О судьбе еще троих пока не сообщили.

Глава военного ведомства Японии добавил, что, по данным американских военных, причиной трагедии могла стать поломка двигателя.

Воздушное судно направлялось на атомный авианосей «Рональд Рейган», который задействован в совместных американо-японских военных учениях.