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Стало известно о спасении восьми человек с упавшего самолета США
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    Стало известно о спасении восьми человек с упавшего самолета США

    12:25  22 Ноября 2017
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    Стало известно о спасении восьми человек с упавшего самолета США

    Токио, 22 ноября. 8 из 11 находящихся на борту американского транспортного самолета С-2 людей спасены после крушения в районе японского острова Окидайто, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

    Предполагается, что трагедия произошла в 530 километрах юго-восточнее острова Окидайто и в 150  километрах северо-западней от необитаемого атолла Окинотори.

    На борту С-2 в момент крушения находились 11 человек. Онодэра отметил, что восемь из них были спасены. О судьбе еще троих пока не сообщили.

    Глава военного ведомства Японии добавил, что, по данным американских военных, причиной трагедии могла стать поломка двигателя.

    Стало известно о спасении восьми человек с упавшего самолета США

    Воздушное судно направлялось на атомный авианосей «Рональд Рейган», который задействован в совместных американо-японских военных учениях.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #япония #самолет #крушение #рональд рейган #спасение #су-2
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