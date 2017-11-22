ГИБДД предлагает включить легализацию автотюнинга в список госуслуг

Москва, 22 ноября. В ГИБДД был подготовлен законопроект, который существенно облегчит жизнь значительной части российских автолюбителей — в случае, если он будет принят, легализовать внесенные в конструкцию автомобиля изменения будет очень легко: такое предложение будет даже представлено на портале госуслуг.

В настоящее время легализация автотюнинга — больная тема для автомобилистов, поскольку неправомерные изменения в конструкции машины караются штрафом, а легализовать их дорого и трудно.

По предложению ГИБДД, для легализации изменений достаточно будет одного визита в отделение надзорной инспекции и двух документов — сертификата на компонент и декларации его установки в автосервисе, сообщает «Коммерсант». Автомобиль пройдет проверку в отделе технадзора и в случае, если не будет обнаружено серьезных нарушений, изменения будут внесены в паспорт ТС.

Как напоминает «Инфореактор», в настоящее время в России штраф за нерегламентированное внесение изменений в конструкцию автомобиля составляет 500 рублей, при этом подразделения ГИБДД ежегодно регистрируют сотни тысяч подобных нарушений.