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Общество
Азаров объяснил, на каком основании находится в России
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    Азаров объяснил, на каком основании находится в России

    12:27  22 Ноября 2017
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    Азаров объяснил, на каком основании находится в России

    Москва, 22 ноября. Глава Комитета спасения Украины, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров признался, что находится на территории Российской Федерации в статусе беженца.

    «У меня есть удостоверение беженца, и мне предоставлено право пребывания на территории России специальным решением миграционного ведомства России», — заявил Азаров.

    Он также выразил удивление в связи с тем, что международная правозащитная организация Amnesty Internationa после проведения расследования распространила «такие непроверенные данные».

    Азаров добавил, что его вполне устраивает предоставленный правовой статус, передает РИА Новости.

    Ранее Amnesty International распространила заявление, в котором указано, что у Азарова якобы есть российское гражданство.

    Напомним, что Азаров назвал Украину мусорной свалкой Европы. По его словам, Украина является уникальной страной для «жуликов и преступников всех мастей».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #азаров
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