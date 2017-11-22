Места в первом ряду: эксперт рассказал, как удивит США видео пуска ракеты «Тополь-М»

В Сети появились кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М», снятые с расстояния в 50 метров. Примечательно, что ролик снят в формате панорамного видео, позволяющего зрителям управлять камерой и лучше рассмотреть детали происходящего.

Можно сказать, США получили места в первом ряду, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Видеоролик, опубликованный телеканалом «Звезда», был записан еще во время октябрьской тренировки по управлению стратегическими ядерными силами России на космодроме «Плесецк». В нем показаны последние секунды перед пуском межконтинентальной ракеты и непосредственно старт. Как сообщается, камера была установлена на расстоянии около 50 метров от передвижного ракетного комплекса стратегического назначения.

РТ-2ПМ2 «Тополь-М» — это ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж65. Работы над пусковой установкой, созданной на базе РТ-2ПМ «Тополь», стартовали еще при СССР, однако доводка и запуск изделия в серию осуществлялись уже российскими специалистами.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс включает в себя 9 межконтинентальных баллистических ракет, установленных в автономных пусковых установках (АПУ). Каждая АПУ представляет собой одну ракету 15Ж65, которая помещается в очень прочный стеклопластиковый транспортный контейнер.

Сама же ракета состоит из трех ступеней с маршевыми двигателями, поворотными соплами и отклоняемым вектором тяги. Отделяемая головная часть способна активно противостоять поражающим факторам ядерного взрыва и выводит на цель термоядерный неуправляемый боевой блок мощностью в 1 мегатонну. Последний, в свою очередь, позволяет поражать любые высокопрочные стратегические цели — командные пункты, узлы связи, а также хранилища боеприпасов. Кроме того, есть возможность оснащать головную часть разделяющимися блоками с индивидуальным наведением, правда мощность зарядов при этом снижается.

«Принцип действия боеголовок основан на том, что на больших скоростях, системы ПВО и ПРО не могут четко идентифицировать цель и тем более выработать алгоритм для перехвата и уничтожения. Да, ракеты можно уничтожить, но для этого потребуется несравнимо большой расход средств ПРО. А как мы помним, удар межконтинентальными баллистическими ракетами никогда не наносится единичными целями, обычно идет массовый удар. В этом случае — вероятность неприемлемого ущерба вырастает в разы», — поясняет военный аналитик.

Стоит также отметить, что во время полета головная часть начинает задействовать комплекс средств преодоления противоракетной обороны вероятного противника. Используются активные и пассивные ложные цели, а также электронные средства искажения характеристик головной части, которой как раз и позволяет боевому блоку буквально прорывать средства ПРО.

«Сейчас достаточно посмотреть, что пишут американские СМИ и что говорят их генералы — значит, наш сигнал дошел до адресата. А теперь, когда опубликовано панорамное видео запуска «Тополя-М», США получили места в первом ряду. В общем, они будут изучать все это дело, но вряд ли смогут считать технические параметры, то что было бы полезно для аналитиков. А так, визуализация будет для них очень впечатляющей и очень удивит. И может быть теперь, в Вашингтоне изменят ту агрессивную политику, которую они проводят как в отношении России, так и в отношении небольших государств, вроде КНДР», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, межконтинентальные баллистические ракеты — один из компонентов ядерной триады России наряду со стратегической дальней авиацией и атомоходами-ракетоносцами.