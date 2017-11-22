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Кудрин: Хворостовский победил смерть вечным талантом
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    Кудрин: Хворостовский победил смерть вечным талантом

    12:12  22 Ноября 2017
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    Кудрин: Хворостовский победил смерть вечным талантом

    Москва, 22 ноября. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прокомментировал смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского.

    «Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантом», — написал он в своем Twitter.

    Он также прикрепил к своему сообщению запись с выступлением Дмитрия Хворостовского.

    Кудрин: Хворостовский победил смерть вечным талантом

    Ранее «Ридус» сообщил о смерти 55-летнего российского оперного певца. Смерть Хворостовского подтвердили Дмитрий Маликов и Иосиф Кобзон.

    Хворостовский умер в Великобритании после длительной борьбы с раком мозга.

    На официальной странице Дмитрия Хворостовского в Facebook появилось сообщение от его родных. По их словам, певец умер мирно 22 ноября, в окружении своих родных и близких, неподалеку от собственного дома в Лондоне.

    О серьезных проблемах со здоровьем Хворостовский сообщил еще в 2015 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #кудрин #хворостовский
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