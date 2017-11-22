Сирийская оппозиция собралась на объединительную встречу в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 22 ноября. Власти Саудовской Аравии пригласили 140 представителей сирийской оппозиции для участия в объединительной встрече в Эр-Рияде.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что на встречу прибыли представители различных течений, платформ и вооруженных группировок сирийской оппозиции. По предварительным данным в ходе двухдневной встречи оппозиционеры попытаются выработать единую позицию для всех платформ и сформировать делегацию, которая озвучит ее на ноябрьских переговорах по Сирии в Женеве.

Представитель оппозиционной платформы «Каир» Фарес аль-Халиди сообщил газете «Аль-Хайят», что представители намерены создать документ, содержащий принципы политического урегулирования в Сирийской арабской республике. Отмечается, что в документе будет обозначена позиция оппозиционеров относительно президента САР Башара Асада.