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Сирийская оппозиция собралась на объединительную встречу в Саудовской Аравии
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    Сирийская оппозиция собралась на объединительную встречу в Саудовской Аравии

    12:40  22 Ноября 2017
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    Сирийская оппозиция собралась на объединительную встречу в Саудовской Аравии

    Эр-Рияд, 22 ноября. Власти Саудовской Аравии пригласили 140 представителей сирийской оппозиции для участия в объединительной встрече в Эр-Рияде.

    Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что на встречу прибыли представители различных течений, платформ и  вооруженных группировок сирийской оппозиции. По предварительным данным в ходе двухдневной встречи оппозиционеры попытаются выработать единую позицию для всех платформ и сформировать делегацию, которая озвучит ее на ноябрьских переговорах по Сирии в Женеве.

    Представитель оппозиционной платформы «Каир» Фарес аль-Халиди сообщил газете «Аль-Хайят», что представители намерены создать документ, содержащий принципы политического урегулирования в Сирийской арабской республике. Отмечается, что в документе будет обозначена позиция оппозиционеров относительно президента САР Башара Асада.

    Сирийская оппозиция собралась на объединительную встречу в Саудовской Аравии

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #башар асад #эр-рияд
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