Роухани рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Сочи

Тегеран, 22 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что встреча в Сочи с президентами Российской Федерации и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом подготовит почву для хорошего будущего Сирийской республики.

«Надеемся, что во время сегодняшней встречи будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии, — сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.

По словам Роухани, будущее Сирии — право народа Сирии, и оно не не будет в руках иностранных сил.

Как уточнили ранее в пресс-службе Кремля, Путин, Роухани и Эрдоган обменяются мнениями по Сирии с учетом уже достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и результатов работы в астанинском формате. Меры по долгосрочной нормализации обстановки в САР станут ключевой темой переговоров.