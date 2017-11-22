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Новости Сирии
Роухани рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Сочи
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    Роухани рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Сочи

    11:59  22 Ноября 2017
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    Роухани рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Сочи

    Тегеран, 22 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что встреча в Сочи с президентами Российской Федерации и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом подготовит почву для хорошего будущего Сирийской республики. 

    «Надеемся, что во время сегодняшней встречи будут приняты решения и итоговое заявление трех стран, которые подготовят почву для хорошего будущего Сирии, — сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.

    По словам Роухани, будущее Сирии — право народа Сирии, и оно не не будет в руках иностранных сил.

    Роухани рассказал, чего ожидает от встречи по Сирии в Сочи

    Как уточнили ранее в пресс-службе Кремля, Путин, Роухани и Эрдоган обменяются мнениями по Сирии с учетом уже достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и результатов работы в астанинском формате. Меры по долгосрочной нормализации обстановки в САР станут ключевой темой переговоров.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сирия #турция #иран #роухани
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