Министр обороны Турции назвал дату начала поставок российских С-400

Анкара, 22 ноября. Первые российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» появятся в Турции в 2019 году. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Первая поставка С-400 будет в 2019 году», — приводит слова Джаникли турецкий телеканал A haber.

Напомним, в течение 2017 года Россия и Турция договорились и подписали сделку о продаже российских зенитно-ракетных системы на сумму в 2,5 млрд долларов. Такой шаг Анкары был воспринят как признак серьезнейших разногласий с НАТО.

Как сообщало Ura.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье об утрате доверия к НАТО — по его словам, отношения Турции и Североатлантического альянса подрывает отказ США обеспечить воздушную безопасность Турции и шквал критики, обрушившейся на Анкару после решения купить зенитно-ракетные системы у России.