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Министр обороны Турции назвал дату начала поставок российских С-400
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    Министр обороны Турции назвал дату начала поставок российских С-400

    12:02  22 Ноября 2017
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    Министр обороны Турции назвал дату начала поставок российских С-400

    Анкара, 22 ноября. Первые российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» появятся в Турции в 2019 году. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

    «Первая поставка С-400 будет в 2019 году», — приводит слова Джаникли турецкий телеканал A haber.

    Напомним, в течение 2017 года Россия и Турция договорились и подписали сделку о продаже российских зенитно-ракетных системы на сумму в 2,5 млрд долларов. Такой шаг Анкары был воспринят как признак серьезнейших разногласий с НАТО. 

    Министр обороны Турции назвал дату начала поставок российских С-400

    Как сообщало Ura.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье об утрате доверия к НАТО — по его словам, отношения Турции и Североатлантического альянса подрывает отказ США обеспечить воздушную безопасность Турции и шквал критики, обрушившейся на Анкару после решения купить зенитно-ракетные системы у России.

    Автор: Валентин Меликов
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    #джаникли
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