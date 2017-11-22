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Минобороны Японии назвало причину крушения Су-2
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    Минобороны Японии назвало причину крушения Су-2

    12:00  22 Ноября 2017
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    Минобороны Японии назвало причину крушения Су-2

    Токио, 22 ноября. Возможной причиной крушения американского палубного транспортного самолета C-2 у берегов японского острова Окинава мог стать отказ двигателя, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

    В военном ведомстве Японии прокомментировали трагедию, которая произошла у берегов Окинавы, где потерпел крушение американский самолет С-2.

    По его словам, это могло произойти из-за поломки двигателя воздушного судна. Онодэра уточнил, что об этом ему сообщили военные представители США. Министр подчеркнул, что силы самообороны Японии участвуют в поисковой операции в районе трагедии.

    Минобороны Японии назвало причину крушения Су-2

    Ранее «Свободная пресса» передавала о том, что самолет американских ВМС 22 ноября рухнул в Филиппинское море юго-восточнее японского острова Окинавы. Су-2 направлялся на авианосец «Рональд Рейган».

    Автор: Катерина Тимошенская
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