Минобороны Японии назвало причину крушения Су-2

Токио, 22 ноября. Возможной причиной крушения американского палубного транспортного самолета C-2 у берегов японского острова Окинава мог стать отказ двигателя, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

В военном ведомстве Японии прокомментировали трагедию, которая произошла у берегов Окинавы, где потерпел крушение американский самолет С-2.

По его словам, это могло произойти из-за поломки двигателя воздушного судна. Онодэра уточнил, что об этом ему сообщили военные представители США. Министр подчеркнул, что силы самообороны Японии участвуют в поисковой операции в районе трагедии.

Ранее «Свободная пресса» передавала о том, что самолет американских ВМС 22 ноября рухнул в Филиппинское море юго-восточнее японского острова Окинавы. Су-2 направлялся на авианосец «Рональд Рейган».