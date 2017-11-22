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Сирия новости 22 ноября 12.30: САА и ВКС РФ зачищают западный берег Евфрата, ИГ пытается вернуть Абу Кемаль
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    Сирия новости 22 ноября 12.30: САА и ВКС РФ зачищают западный берег Евфрата, ИГ пытается вернуть Абу Кемаль

    12:30  22 Ноября 2017
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    САА при помощи ВКС РФ зачищает правый берег Евфрата от ИГ

    Сирия, 22 ноября. Армия САР при помощи ВКС РФ развивает наступление на позиции ИГ1 на юге от Дейр-эз-Зора. Подразделения САА готовятся выйти в наступление на главную базу «Джебхат ан-Нусры»*** на востоке провинции Идлиб. Смертники ИГИЛ1 пытались ударить по обороне сирийской армии на окраине Абу Кемаля, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с ВКС РФ продолжают зачистку территорий между Меядином и Абу Кемалем от ИГ; ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» в городе Даръа; перебросили подкрепление на северо-восток провинции Хама.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось контратаковать позиции армии САР на окраине Абу Кемаля с помощью смертников.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под обстрелом САА в Восточной Гуте; нанесла удары по христианскому городу Мхарде на севере от Хамы.

    Армия Ирака: лишилась троих военнослужащих, в том числе одного командира, в ходе разминирования города Рава в провинции Аль-Анбар.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно данным местного Twitter-канал Yarmouk News, подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», на которых действующий в регионе режим тишины не распространяется, на окраинах населенных пунктов Ирбин и Хараста. Огонь велся преимущественно из артиллерийских орудий и минометов. Восточная Гута, находящаяся к востоку от Дамаска, входит в одну из зон деэскалации, однако здесь, в частности, действуют отряды «Джебхат ан-Нусры», а также союзной ей группировки «Файлак ар-Рахман» и других. Этот район находится в оккупации почти с самого начала сирийского конфликта.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Представители Организации Объединенных Наций доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, расположенных внутри анклава так называемой сирийской вооруженной оппозиции к северу от города Хомс. Груз, в состав которого вошли преимущественно продукты питания, был доставлен в город Дейр Фуль. Как отмечает новостной Twitter-канал (@No2Daesh), продовольственные наборы будут распределены между жителями близлежащих деревень. Важно отметить, что ООН и другие западные гуманитарные организации в основном оказывают помощь населению именно тех районов, которые находятся в оккупации боевиков-оппозиционеров. При этом нередко фиксируются случаи, когда грузы в итоге попадают в руки радикалов.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Правительственные войска САР, поддерживаемые российскими ВКС, продолжают развивать военную кампанию против ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор. По информации Al Masdar News, части сирийской армии начали новую серию атак в районе между Меядином и Абу Кемалем: под прикрытием боевой авиации РФ военнослужащие САА атакуют позиции ИГИЛ в направлении ключевых городов Аль-Ашара и Гарайба. Как отмечают военные источники AMN, после взятия данных населенных пунктов штурмовые группы армии САР окажутся всего примерно в 20 километрах от частей САА, наступающих со стороны Меядина на юг.

    На юге региона к востоку от освобожденного Абу Кемаля сирийским военным благодаря полученным разведкой РФ данным удалось предотвратить атаку террористов-смертников ИГИЛ. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (@TomtheBasedCat), в ходе массированных обстрелов военнослужащие САА ликвидировали несколько заминированных автомобилей, движущихся по направлению к линии разграничения с армией САР, и вооружение боевиков, в том числе крупнокалиберные минометы.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в городе Даръа возобновились перестрелки между правительственными подразделениями и отрядами боевиков. Вооруженные стычки фиксировались в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. Сведений о потерях сторон пока не поступало. Напомним, административный центр региона, как и вся остальная территория провинции, почти пополам делится между сирийскими войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Однако на юге Сирии, где была сформирована первая зона деэскалации, также дислоцируются террористы «Джебхат Фатх аш-Шам». В южную зону наряду с Даръа также входят соседние провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. О введении перемирия в этой части САР в ходе своей первой встречи в июле этого года договорились Дональд Трамп и Владимир Путин

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Командование правительственной армии Сирии направило подкрепление на северо-восток Хамы в преддверии новой серии атак позиций террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», передает ливанский портал Al Masdar News. В частности, в регион были переброшены подразделения Национальных сил обороны (NDF)******. В настоящий момент сирийские войска при поддержке ВКС РФ готовятся выдвинуться в наступление на ключевой военный объект, подконтрольный боевикам, на востоке соседней провинции Идлиб — на аэродром «Абу Ад-Духур», расположенный на окраине одноименного города. Эта база уже несколько лет находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников, за это время она успела стать для них наиболее стратегически значимым объектом в регионе.

    Боевики антиправительственных формирований, связанных с «Ан-Нусрой» в очередной раз обстреляли прифронтовой город Мхарде на севере провинции. Информация о возможных жертвах среди местных жителей пока уточняется. Данный населенный пункт является одним из крупнейших христианских центров в арабской республике.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Три военнослужащих иракской армии, в том числе один командир, погибли в результате взрыва мины в одном из зданий в городе Рава, находящемся на левом берегу Евфрата на западе граничащей с Сирией провинции Аль-Анбар. Этот ключевой населенный пункт был освобожден в конце прошлой недели в ходе масштабной операции против ИГ на северо-западе Ирака. В настоящее время продолжается разминирование города и его окрестностей. Рава находилась под контролем «Исламского государства»1 с июня 2014-го года и до недавнего времени оставалась последним крупным бастионом террористической группировки в стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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