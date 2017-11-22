Максим Фадеев удивил поклонников образом Кунг-фу Панды

Москва, 22 ноября. Известный российский продюсер Максим Фадеев удивил подписчиков новым образом, представленным в Instagram.

На странице Фадеева появились фото с занятий восточными единоборствами. На снимках Фадеев одет в пестрое кимоно, в руках у него меч.

«Я много времени посвятил Додзе. И могу сказать, что самое главное в боевых искусствах — это внутренняя концентрация всех энергий в один ручей. И тогда… ты непобедим», — прокомментировал фото Фадеев.

Он также процитировал древнекитайского философа Конфуция.

Поклонники российского продюсера не смогли остаться равнодушными к его новому образу. Некоторые сравнили его с персонажем из популярного мультика Кунг-фу Пандой, передает Ura.Ru.