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Максим Фадеев удивил поклонников образом Кунг-фу Панды
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    Максим Фадеев удивил поклонников образом Кунг-фу Панды

    11:57  22 Ноября 2017
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    Максим Фадеев удивил поклонников образом Кунг-фу Панды

    Москва, 22 ноября. Известный российский продюсер Максим Фадеев удивил подписчиков новым образом, представленным в Instagram.

    На странице Фадеева появились фото с занятий восточными единоборствами. На снимках Фадеев одет в пестрое кимоно, в руках у него меч.

    «Я много времени посвятил Додзе. И могу сказать, что самое главное в боевых искусствах — это внутренняя концентрация всех энергий в один ручей. И тогда… ты непобедим», — прокомментировал фото Фадеев.

    Он также процитировал древнекитайского философа Конфуция.

    Поклонники российского продюсера не смогли остаться равнодушными к его новому образу. Некоторые сравнили его с персонажем из популярного мультика Кунг-фу Пандой, передает Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
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    #фадеев
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