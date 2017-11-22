Премьер Украины нашел способ изменить жизнь в стране к лучшему

Киев, 22 ноября. Только гендерное равенство в политике может «обеспечить качественные изменения в стране», считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что структура украинского парламента изменилась, но пока этих изменений мало. По его словам, сейчас представительство в парламенте женщин составляет 12%. Этот процент, по мнению Гройсмана, следует увеличить, чтобы добиться гендерного равенства, которое позволит эффективнее менять страну.

«Мне приходилось работать с женскими коллективами: это совсем другой уровень ответственности, компетентности, настойчивости. Я убежден, что только так мы можем обеспечить качественные изменения в стране», — приводит слова украинского премьера РИА Новости.

Гройсман также сообщил, что киевское правительство уже начало предпринимать меры для обеспечения гендерного равенства в украинской политике.