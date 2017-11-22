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Украина
Премьер Украины нашел способ изменить жизнь в стране к лучшему
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    Премьер Украины нашел способ изменить жизнь в стране к лучшему

    12:03  22 Ноября 2017
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    Премьер Украины: только женщины могут изменить жизнь в стране к лучшему

    Киев, 22 ноября. Только гендерное равенство в политике может «обеспечить качественные изменения в стране», считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Гройсман отметил, что структура украинского парламента изменилась, но пока этих изменений мало. По его словам, сейчас представительство в парламенте женщин составляет 12%. Этот процент, по мнению Гройсмана, следует увеличить, чтобы добиться гендерного равенства, которое позволит эффективнее менять страну.

    «Мне приходилось работать с женскими коллективами: это совсем другой уровень ответственности, компетентности, настойчивости. Я убежден, что только так мы можем обеспечить качественные изменения в стране», — приводит слова украинского премьера РИА Новости.

    Гройсман также сообщил, что киевское правительство уже начало предпринимать меры для обеспечения гендерного равенства в украинской политике.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #гройсман #гендерное равенство
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