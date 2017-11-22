Эксперт: Россия способна обеспечить мирное будущее для Ближнего Востока

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 22 ноября, проведет встречу в Сочи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Москва, Тегеран и Анкара выражают уверенность, что дни террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) сочтены. Поэтому уже пора, наконец, основательно переходить к политическому урегулированию сирийского кризиса. Эта тема и станет главной темой предстоящих переговоров.

Считается, что основные противоречия внутри Сирии должен помочь разрешить, в частности, Конгресс национального диалога. Это новая площадка для межсирийского диалога, которая должна объединить самый широкий спектр этнических и конфессиональных групп. Кроме того, глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что организацию этого мероприятия, с инициативой провести которое ранее выступил российский президент Владимир Путин, лидеры трех стран, безусловно, обсудят.

Отметим, что в преддверии важнейших переговоров на встречу с Владимиром Путиным прибыл лидер Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, переговоры с руководством официального Дамаска необходимы, чтобы «подготовить почву для тех пониманий, которые могут быть достигнуты в Сочи, и чтобы быть уверенными, что подобные договоренности могут быть жизнеспособными, чтобы они не подвисали в воздухе».

Государственное устройство

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, уничтожение самых опасных террористических групп уже завершается. Поэтому будущее государственное устройство страны становится самым актуальным вопросом. Многие стороны явно пытаются пролоббировать лишь собственные интересы или вообще удовлетворить запросы иностранных спонсоров, не считаясь с волеизъявлением сирийского народа и реальным положением дел.

«Например, такие группы как Сирийская Свободная Армия (ССА), Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Высший комитет по переговорам, Сирийский Исламский Совет принимали участие в переговорах в Женеве, а позже поддержали перемирие в Анкаре, а некоторые из них были в Астане. При этом будущий политический процесс эти оппозиционеры видят только при условии ухода Асада, освобождение и амнистию преступников, формирования переходного коалиционного правительства со своим доминированием и проведением уже под его контролем выборов», — отметил Сергей Простаков.

Это, отметил эксперт, абсолютно неприемлемый вариант, как и исключение из процесса примирения представителей курдов, чего явно хочет Анкара. Кроме того, недопустимыми являются попытки мимикрии радикалов и террористов с их дальнейшей легализацией. И самым важным является исключение внешних сил, которые и спровоцировали войну в Сирии и подъем терроризма.

«Это нужно учитывать во многом обеспечивающим мир в Сирии России, Ирану и Турции. Они сами должны подать пример отношения к стране, волеизъявлению ее народа и территориальной целостности государства. Усилия трех стран могут обеспечить участие всех конструктивных сил в процессе примирения и установления нового устойчивого государственного устройства в Сирии, которое позволило бы исключить фундаментальные причины проявления межэтнической и межконфессиональной ненависти и терроризма как явления. После того, как это не удалось Западу во главе с США в Ираке, в Сирии Москве с союзниками и законным правительством страны нужно обеспечить мирное будущее для всего Ближнего Востока», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.