Девять человек тушили загоревшийся автобус ЛиАЗ в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Автобус загорелся неподалеку от жилого дома по улице Севастьянова в Колпино. Там расположен автобусный парк частной компании.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили, что горел автобус марки ЛиАЗ. К ликвидации пожара привлекли две машины и девять человек личного состава.

Чего 20 минут пожар был потушен, однако автобус спасти не удалось, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

В данный момент устанавливается причина пожара. Ведется проверка.