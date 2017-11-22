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Девять человек тушили загоревшийся автобус ЛиАЗ в Петербурге
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    Девять человек тушили загоревшийся автобус ЛиАЗ в Петербурге

    11:42  22 Ноября 2017
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    Девять человек тушили загоревшийся автобус ЛиАЗ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Автобус загорелся неподалеку от жилого дома по улице Севастьянова в Колпино. Там расположен автобусный парк частной компании.

    В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили, что горел автобус марки ЛиАЗ. К ликвидации пожара привлекли две машины и девять человек личного состава.

    Чего 20 минут пожар был потушен, однако автобус спасти не удалось, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

    В данный момент устанавливается причина пожара. Ведется проверка.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #автобус
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