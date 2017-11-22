Девять человек тушили загоревшийся автобус ЛиАЗ в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 ноября. Автобус загорелся неподалеку от жилого дома по улице Севастьянова в Колпино. Там расположен автобусный парк частной компании.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили, что горел автобус марки ЛиАЗ. К ликвидации пожара привлекли две машины и девять человек личного состава.
Чего 20 минут пожар был потушен, однако автобус спасти не удалось, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».
В данный момент устанавливается причина пожара. Ведется проверка.
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