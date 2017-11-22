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Кобзон рассказал о «героическом» завещании Хворостовского
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    Кобзон рассказал о «героическом» завещании Хворостовского

    11:44  22 Ноября 2017
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    Кобзон рассказал о «героическом» завещании Хворостовского

    Москва, 22 ноября. Депутат Госдумы РФ и народный артист Иосиф Кобзон рассказал, что его коллега по сцене Дмитрий Хворостовский оставил после себя завещание. О смерти Хворостовского в Лондоне стало известно в среду.

    Содержание оставленного певцом завещания вызывало восхищение у Кобзона, который назвал его «героическим».

    «Он оставил завещание… Каким был, такое же оставил героическое завещание, — заявил Кобзон, — кремировать его в и похоронить часть праха в Москве, а вторую часть — в Красноярске».

    Напомним, Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году и там же начал свою певческую карьеру — до 1990-го года был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

    Кобзон рассказал о «героическом» завещании Хворостовского

    Кобзон отметил, что окончательное решение по порядку похорон Дмитрия Хворостовского будет принимать его супруга, Флоранс Хворостовски.

    Автор: Валентин Меликов
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    #хворостовский #кобзон
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