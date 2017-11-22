В Минкультуры назвали смерть Хворостовского большой утратой для всей культуры

Москва, 22 ноября. Заместитель министра культуры России Александр Журавский отреагировал на новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По его словам, смерть народного артиста — огромная потеря для всего оперного искусства и для всей культуры.

Журавский также назвал случившееся «трагическим событием», передает RT.

«В Министерстве культуры в курсе этого трагического события, и сейчас идет работа по транспортировке тела нашего великого оперного певца и проработке вопроса, связанного с похоронами и прощанием, — где это будет осуществляться и в какие сроки», — добавил он.

В среду утром стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Родственники уже подтвердили смерть артиста.

Российский певец Дмитрий Маликов первым сообщил о смерти Хворостовского, написав об этом в своем микроблоге в Twitter.