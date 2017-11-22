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Пианист Мацуев о Хворостовском: Он был сибирским рыцарем и настоящим самородком
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    Пианист Мацуев о Хворостовском: Он был сибирским рыцарем и настоящим самородком

    11:44  22 Ноября 2017
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    Пианист Мацуев о Хворостовском: Он был сибирским рыцарем и настоящим самородком

    Москва, 22 ноября. Пианист Денис Мацуев прокомментировал новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. По его словам, Хворостовский был уникальным артистом, настоящим самородком и сибирским рыцарем, который подарил миру свой необыкновенный тембр и обаяние.

    Как отметил Мацуев, печальная новость стала для него настоящим потрясением, а то, что такие уникальные артисты, как Хворостовский, уходят в расцвете своих сил, является несправедливостью. Вместе с ним ушла целая эпоха.

    «Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену», — сообщил пианист.

    Мацуев добавил, что мир потерял неповторимого артиста с фантастическим обаянием и необыкновенным тембром. Пианист заключил, что кончина Хворостовского — это ужасная трагедия, в которую невозможно поверить.

    Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

    Пианист Мацуев о Хворостовском: Он был сибирским рыцарем и настоящим самородком

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #хворостовский #мацуев
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