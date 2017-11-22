ИГИЛ развивает наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

Хама, 22 ноября. Боевики «Исламского государства»1 за двое суток захватили десять населенных пунктов у группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Сирийские военные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) значительно продвинулись в своем наступлении и за сутки установили контроль над населенными пунктами Айбан, Васита, Джудайда, Абу Марв, Абу Ханаддик и Суруж. Таким образом, за два дня игиловцы отбили у запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» уже десять поселений.

Отмечается, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают атаковать позиции «Ан-Нусры» с нескольких направлений, вынуждая джихадистов постоянно отступать к Идлибу. Боевики «Халифата» пользуются перегруппировками «Ан-Нусры» и захватывают новые населенные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.