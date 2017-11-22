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Украина
МИД Украины с сожалением признал: попытка сделать из РФ агрессора провалилась
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    МИД Украины с сожалением признал: попытка сделать из РФ агрессора провалилась

    11:58  22 Ноября 2017
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    «Чрезмерные ожидания»: МИД Украины признал, что попытка сделать Россию агрессором провалилась

    Киев, 22 ноября. В декларации саммита Восточного партнерства не будет упомянут тезис о «российской агрессии», сообщила заминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

    Украина активно продвигала идею о «российской агрессии» на международной арене, однако найти консенсус по этому вопросу не удалось.

    Как написала в своем блоге Зеркаль, Восточное партнерство объединяет очень разные страны: три из шести государств региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС, две, входящих в ЕАЭС и ОДКБ, — с Россией. Две страны подверглись непосредственной агрессии со стороны России, заявила дипломат.

    «Поэтому, например, невозможно найти консенсус по признанию в декларации саммита ВП очевидного факта — агрессии России против Украины. По канонам современной психологии единственный выход из такой проблемы — трезво оценить интересы друг друга и избавиться чрезмерных ожиданий», — предложила Зеркаль. 

    Замминистра добавила, что в Европе «много кому не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности». Зеркаль заключила, что «не стоит ожидать изменения настроений отстраненных бюрократов, формирующих позицию ЕС относительно Украины».

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором. По мнению Савченко, в ЕС боятся «европейской войны», а потому не предпринимают радикальные меры против РФ.

    Бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк раскритиковал попытку Киева признать Россию «агрессором».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #зеркаль
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