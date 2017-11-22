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Киев отомстил рэперу Максу Коржу за выступления в Крыму
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    Киев отомстил рэперу Максу Коржу за выступления в Крыму

    11:43  22 Ноября 2017
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    Киев отомстил рэперу Максу Коржу за выступления в Крыму

    Киев, 22 ноября. Белорусского рэпера Макса Коржа не пустили на территорию Украины за неоднократные выступления на территории Крыма, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

    «Пограничники не пустили на Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму… — констатировал украинский вице-премьер в социальной сети. — Территориальную целостность Украины надо уважать».

    Это не первый негостеприимный жест украинского руководства по отношению к популярному среди молодежи исполнителю. В феврале прошлого года пограничники также не пустили белорусского рэпера на территорию Украины. Артист отметил, что в официальные списки запрещенных исполнителей на Украине он не внесен, однако ему все равно запретили появляться на территории страны. В тот раз он пообещал украинским поклонникам разобраться с ситуацией.

    Напомним, Киев считает Крым так называемой «временно оккупированной территорией», так как отказывается принять решение его жителей войти в состав России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #запрет #крым #въезд #корж
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