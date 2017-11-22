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Семья Хворостовского объявила о кончине певца после 2,5 лет борьбы с раком
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    Семья Хворостовского объявила о кончине певца после 2,5 лет борьбы с раком

    11:26  22 Ноября 2017
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    Семья Хворостовского объявила о кончине певца после 2,5 лет борьбы с раком

    Москва, 22 ноября. Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского подтвердила информацию о его смерти.

    Сообщение размещено на официальной странице Хворостовского в социальной сети Facebook.

    «От лица семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем объявляем о кончине Дмитрия Хворостовского, любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга, в возрасте 55 лет», — говорится в посте.

    Два с половиной года Хворостовский боролся с раком мозга. Он умер утром в среду, окруженный членами семьи в Лондоне. 

    «Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами», — добавляется в сообщении.

    Ранее о смерти Хворостовского РИА Новости сообщил певец Дмитрий Маликов. По словам Маликова, последние дни Хворостовский уже находился в коме.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #рак #хворостовский #смерть
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